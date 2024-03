ETP priekšsēdētājs Vēbers: atteikšanās no iekšdedzes dzinējiem no 2035.gada ir kļūda, kas jālabo

Eiropas Tautas partijas (ETP) priekšsēdētājs Manfrēds Vēbers pauž bažas, ka Eiropa nākotnē var zaudēt savu vietu globālajos tirgos. No tā viņš izdara secinājumu, ka Eiropas iekšdedzes dzinēju aizliegums no 2035. gada pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanām būtu jāpārskata, jo ieguvēja no tā būs nevis Eiropas Savienība, bet gan Ķīna.