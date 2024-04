Eiropa nenosala šoziem un nenosals arī nākamziem: situācija gāzes tirgū rada optimismu

“Gazprom” 2024. gadā caur Ukrainu piegādā aptuveni 40 miljonus kubikmetru gāzes diennaktī. Ja šādi tempi saglabāsies, tad šāds apjoms sastādīs 3,5% no Eiropas Savienības kopējā gāzes pieprasījuma.

Aptuveni puse no šī apjoma tiek piegādāti Austrijai. Austrijas enerģētikas kompānija OMV paziņojusi, ka ir sagatavojusies scenārijiem, kuros Krievijas gāzes piegādes tiks apturētas.

Eiropas Komisijas dati liecina, ka sašķidrinātās dabasgāzes piegādes no ASV 2023. gadā sastādīja 14% no Eiropas kopējā pieprasījuma, bet pirms kara sākuma Ukrainā šis rādītājs nepārsniedza pat 4%. Tiek norādīts, ka situācija Eiropas gāzes tirgū norāda uz to, ka Eiropa ir pievilcīgs amerikāņu gāzes galamērķis.