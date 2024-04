Vairākām Saeimas partijām KNAB piemērojis nelielus naudas sodus

Pārbaužu laikā KNAB konstatēja, ka 17 politiskās organizācijas, tostarp vairākas valsts budžeta finansējumu saņēmušās politiskās partijas un to apvienības, nav dzēsušas savas parādsaistības 90 dienu laikā no dienas, kad iestājies samaksas termiņš. Tas likuma izpratnē tiek pielīdzināts aizņēmumiem, ko politiskajām partijām un to apvienībām ir aizliegts ņemt un kas jāatmaksā valsts budžetā. Politiskās organizācijas parādsaistībās uzkrājušas kopumā 377 402 eiro.