Esi uzmanīgs! Pērn Latvijā strauji pieauga eiro viltojumu skaits

Kopumā 2023.gadā eirozonā no apgrozības izņemts aptuveni 467 000 viltotu eiro banknošu (2022.gadā - aptuveni 376 000 viltotu eiro banknošu), no kurām vairāk nekā 70% bija 20 un 50 eiro nominālvērtības banknotes. No konstatētajiem viltojumiem 97,2% atklāti eirozonas dalībvalstīs, 1,9% - citās Eiropas Savienības valstīs, bet 0,9% - citur pasaulē.