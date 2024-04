“Foruma LĪDERE 2024” programma

Kā ikkatru gadu, arī šogad “Foruma LĪDERE” programma būs sadalīta trīs daļās. Pirmā no tām veltīta sievietes profesionālajai izaugsmei. Par un ap to šogad uz foruma lielās skatuves runās diplomāte un NATO ģenerālsekretāra vietniece Baiba Braže, kura pastāstīs plašāk par sievietes drošību. Uz jautājumu “Vai sievietes nāk no Venēras?” atbildēs antropoloģe Aivita Putniņa. Kopā ar aktrise Ilzi Ķuzuli-Skrastiņu mēģināsim saprast, kur labāk - ēnā vai aizvējā. Ar pieredzes stāstu par dzīves brīnumainajiem līkločiem, kas aizved pie sevis, dalīsies transformācijas trenere Laila Stancioff. Ar skatījumu no vīrieša perspektīvas jeb ko nozīmē būt īstam vīrietim un kā par tādu kļūt, dalīsies izaugsmes ideju realizētājs Ivars Juškēvics.