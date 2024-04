Valsts policija publiskojusi pārskatu par bijušo policijas darbinieku noziedzīgajiem nodarījumiem

Visvairāk bijušie likumsargi notiesāti par kukuļņemšanu (11 lietas) un dienesta pilnvaru pārsniegšanu (6 lietas). Četrās lietās bijušie likumsargi notiesāti par neizpaužamu ziņu izpaušanu. Notiesāti arī par alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu nelikumīgu uzglabāšanu, pārvietošanu un realizāciju (2 lietas), par zādzību, krāpšanu, piesavināšanos nelielā apmērā (2 lietas) un par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā (2 lietas). Vienā lietā notiesājošais spriedums saistīts ar izvairīšanos no deklarācijas iesniegšanas, un vēl vienā - par valsts amatpersonas bezdarbību.

Bijušajiem policistiem piemērotie sodi variē no izdarītā kaitīguma pakāpes – no naudas sodiem līdz pat reālam cietumsodam un zaudētām tiesībām jebkad vairs strādāt tiesībsargājošajās iestādēs. Bargākie no sodiem piemēroti kukuļņemšanas lietās – brīvības atņemšana uz trīs gadiem.