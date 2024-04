Satiksmes traucējumi Sarkanajā jūrā var kavēt procentlikmju samazināšanu, brīdina Latvijas Banka

Pēdējo mēnešu laikā spriedze Sarkanās jūras reģionā ir būtiski saasinājusies, Jemenas hutiešu nemierniekiem arvien biežāk uzbrūkot Bābelmandeba šauruma apkārtnē esošajiem kuģiem. Šis šaurums caur Sarkano jūru ved uz Suecas kanālu, kas ir viens no pasaules svarīgākajiem tirdzniecības ceļiem, it īpaši starp Eiropu un Āziju, un pa to katru gadu tiek veikti 15% no visas pasaules jūras kravu pārvadājumiem.