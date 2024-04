RTU rektora Juhnas ienākumi pagājušajā gadā sasnieguši gandrīz 170 000 eiro

Pērn Juhna saņēma algu no RTU 135 159 eiro apmērā, bet no SIA "Rīgas ūdens", kur viņš ir padomes loceklis, saņemti 32 400 eiro. 667 eiro viņš saņēmis no Izglītības un zinātnes ministrijas, savukārt 325 eiro - no RTU Liepājas Jūrniecības koledžas.