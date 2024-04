Dombrovskis: Neskatoties uz krīzēm, esam ievērojami tuvinājušies vidējam standartam ES

Turpinot viņš sacīja, ka ES tika izveidota kā projekts miera laikos, lai neļautu karam atkal pārņemt Eiropas kontinentu, bet Eiropas kontinentā jau notiek karadarbība, kas nozīmē, ka ir jāreaģē, jāstiprina aizsardzības kapacitāte un militārā industrija. Viņš apliecināja, ka soļi šajā virzienā tiek sperti, piemēram, pirmo reizi ES vēsturē ar militāru palīdzību tiek nodrošināta valsts, kas cieš no kara. Tā ir Ukraina. Dombrovskis norādīja, ka nesen tika izstrādāta stratēģija par to, kā īstenot un attīstīt ES militāro industriju. Viņš pieminēja, ka ir arī citi jautājumi, pie kuriem noris darbs.

Runājot par ekonomisko atdalīšanos no Krievijas, EK priekšsēdētājas izpildvietnieks uzsvēra, ka tā nav bijusi vienkārša. Gadu gaitā ES bija izveidojusi sava veida stratēģisku atkarību no Krievijas fosilajiem kurināmajiem, it īpaši no dabasgāzes. Tas bija jāmaina steidzami no 2022.gada. Dombrovskis uzsvēra, ka Krievija centās izmantot gāzes piegādes Rīgai kā šantāžas instrumentu, bet Latvija izdevās tikt ar to galā, arī izmantojot "RepowerEU" iniciatīvu. Viņš atzina, ka bez šaubām izaicinājumi redzami Centrāleiropā, Austrumeiropā, Baltijas valstīs gan ģeogrāfiskā izvietojuma dēļ, gan arī vēsturisko saišu dēļ, kādas ir šīm valstīm ar Krieviju.