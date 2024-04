Politologs: Kariņa politiskā karjera ir beigusies

No visiem speciālajiem lidojumiem 18 apmaksāti no valsts budžeta 613 830 eiro apmērā, bet 14 lidojumi, kas bijuši uz Eiropadomes sanāksmēm, apmaksāti gan no ES Padomes budžeta 527 781 eiro apmērā, gan no valsts budžeta 40 550 eiro apmērā. Speciālajos lidojumos delegācijas locekļu skaits ir bijis no četrām līdz astoņām personām, ieskaitot Ministru prezidentu, un 17 komandējumos ar speciālajiem lidojumiem delegācijas sastāvā bijis arī fotogrāfs.