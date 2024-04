Noguldījumu garantiju fondā uzkrāto līdzekļu apmēru plāno padarīt elastīgu

Noguldījumu garantiju fondā iemaksu noteicošais apmērs patlaban ir konstants - 0,05% ceturksnī jeb 0,2% gadā no vidējiem segtajiem noguldījumiem.

Līdz ar to tiktu paredzēts, ka Latvijas Banka, lai nodrošinātu finanšu sektora noturību, ņemot vērā ekonomikas cikla potenciālo negatīvo ietekmi uz finanšu stabilitāti un finanšu sektora attīstību, varēs lemt par ceturkšņa maksājumu noguldījumu garantiju fondā palielināšanu līdz 0,125% ceturksnī no segto noguldījumu vidējā atlikuma noguldījumu piesaistītājā iepriekšējā ceturksnī, kas reizināts ar Latvijas Bankas noteiktajā kārtībā aprēķināto korekcijas koeficientu, bet filiāles ceturkšņa maksājumu noguldījumu garantiju fondā - līdz 0,125% ceturksnī no filiāles piesaistīto segto noguldījumu vidējā atlikuma iepriekšējā ceturksnī, par lēmumu paziņojot vismaz trīs mēnešus iepriekš.