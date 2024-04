“Sankcijas nebeidzas pret mūsu finanšu sektoru, tieši otrādi – tās pastiprinās. Neraugoties uz to, mēs turpinām dialogu ar savām draudzīgajām valstīm, kas ļautu attīstīt infrastruktūru un meklēt alternatīvus risinājumus,” Nabiuļļinu citē “Reuters”.

Pēc Nabiuļļinas vārdiem, Krievija skaidro savām partnervalstīm, ka “Mir” darbības saglabāšana ir to interesēs – Krievijas kartes ir vajadzīgas kā krievu tūristiem, tā arī darba migrantiem, kuri veic naudas pārvedumus uz dzimteni.

Neilgi pēc Krimas aneksijas darbību sāka Krievijas maksājumu sistēma “Mir”, kurā darbojas vairāk nekā 130 miljoni maksājumu karšu. Februārī pret to ASV noteica sankcijas, un ļoti drīz pēc tam no tās atteicās lielākā daļa Armēnijas, Kirgizstānas un Kazahstānas banku.

Marta beigās no “Google Play” veikala tika dzēsta arī lietotne “Mir Pay”. “Samsung” paziņoja, ka no 3. aprīļa lietotāji vairs nevar pievienot “Mir” kartes rīkā “Samsung Pay”, bet Ķīnas maksājumu sistēma “UnionPay” bloķēja kopīgās maksājumu karšu “Mir-UnionPay” darbību ārpus Krievijas robežām. Tāpat no “Mir” var atteikties arī Tadžikistānas un Baltkrievijas bankas, norādījis avots Krievijas banku sektorā.