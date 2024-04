Pērn par kaitējumu veselībai iedzīvotājiem izmaksāti vairāk nekā 1,3 miljoni eiro

2023.gadā fondā visvairāk no izskatītājiem pieprasījumiem bijuši traumatoloģijā - kopumā 34, kur kaitējums konstatēts astoņos gadījumos. Ķirurģijā izskatīti 22 atlīdzības pieprasījumi, no kuriem kaitējums konstatēts septiņos gadījumos, ginekoloģija un dzemdniecība izskatīti 22 pieprasījumi un kaitējums konstatēts septiņos gadījumos. Zobārstniecībā kopumā izskatīti 20 atlīdzības pieteikumi, bet kaitējums konstatēts trīs gadījumos, savukārt neiroloģijā un neiroķirurģijā izskatīti 18 atlīdzības pieprasījumi un kaitējums konstatēts piecos gadījumos.

Salīdzinoši, arī 2022.gadā visvairāk no izskatītājiem pieprasījumiem bijuši traumatoloģijā - kopumā 42, kur kaitējums konstatēts septiņos gadījumos. Zobārstniecībā izskatīti 19 atlīdzības pieteikumi, no kuriem kaitējums konstatēts trīs gadījumos, ķirurģijā tika izskatīti 18 pieteikumi - kaitējums tika konstatēts trīs gadījumos, ginekoloģijā un dzemdniecībā 17 pieteikumi, no kuriem kaitējums konstatēts septiņos gadījumos, bet neiroloģijā un neiroķirurģijā 12 pieteikumi, no kuriem kaitējums konstatēts septiņos gadījumos.