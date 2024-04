"Providus": Pietrūkst ilgtermiņa redzējuma par korupcijas mazināšanu Latvijā

Treškārt, jābūt skaidram atbildību sadalījumam nozaru līmenī - kura ir atbildīgā institūcija, kura izvērtē korupcijas riskus. Šobrīd iestādes to vairāk redz kā KNAB atbildību, kamēr KNAB sagaida, ka iestādes to paveiks pašas, norāda domnīca.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānā 2023.-2025.gadam arī neesot ietverti pasākumi, kas risināti citos dokumentos, rīcības plānos, īpaši attiecībā uz korupcijas apkarošanas jautājumiem, daļēji arī citiem jautājumiem. Katram no šiem dokumentiem ir savs darbības periods, to izpildes izvērtējums, atbildību sadalījums starp iestādēm, bet nav skaidrs, vai kāds pārrauga kopējo bildi par to, vai Latvijas pretkorupcijas politika ir plānveidīga un virzās uz sistēmiskiem uzlabojumiem, norāda "Providus".