Izvairās no sankcijām un nodokļiem: Krievijā ražotas vara stieples Ķīnā uzdod par metāllūžņiem

Saskaņā ar informāciju, ko "Reuters" ieguvis no neatkarīga avota, 2023. gada decembrī Ķīnas uzņēmumi no KVK rūpnīcas Urālos – "Kyshtym Copper Electrolyte Plant JSC" – iegādājās piecus produktus, kas marķēti kā "vara stienis". Tajā pašā mēnesī no šīs rūpnīcas caur Alašankou Ķīnai piegādāta 8041 tonna vara stieņu, salīdzinot ar 1618 tonnām novembrī. Ieņēmumi no šiem pirkumiem, ko veica Apvienotajos Arābu Emirātos reģistrētā "Modern Commodity Trading DMCC, sasniedza aptuveni 65 miljonus ASV dolāru, apgalvo "Reuters".