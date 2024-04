​VP noskaidroja iespējamo vainīgo – 1967. gadā dzimušo Krilovu – un nākamajā dienā viņu aizturēja. Viņš pēc nozieguma bija pametis notikuma vietu un slēpies no policijas.

"Varu pateikt, no četriem uzbrucējiem visi četri bija alkohola reibumā – no divām līdz 6,8 promilēm. No divām līdz 6,8 promilēm. Trijiem asinīs bija narkotikas. Ļoti grūti ir runāt, kad mani – cilvēku, kurš aizstāvēja savu dzīvību četru uzbrucēju priekšā, kuri bija agresīvi un stiprā alkohola un narkotiku reibumā, apsūdz tīšā slepkavībā."