Šajā scenārijā Latvija, un it sevišķi Rīga kā Baltijas reģiona ģeogrāfiskais centrs, būtu vislielākā ieguvēja no ciešākām saitēm starp trim valstīm. Papildus šajā scenārijā visas trīs valstis būtu ieviesušas digitālās balsošanas sistēmu vēlēšanās, un visi sabiedriskie pakalpojumi tiktu pārvietoti tiešsaistē. "[Norit] harmoniska pārrobežu sadarbība un unikāla kopīgā kultūra, kas saista pagānisko ar moderno," vīziju iezīmē domnīcas pārstāvji.

Otrs scenārijs - "Ziemeļvalsts Latvija" - paredz, ka 2040.gadā Latvija būtu viena no astoņām Ziemeļvalstīm ar atbilstošu Ziemeļvalstu ekonomisko un politisko "modeli". Nodokļu likmes pakāpeniski saplūstu ar Ziemeļvalstīm un Latvijas valdības izdevumi pret iekšzemes kopproduktu (IKP) būtu pieauguši no 40% no IKP 2022.gadā līdz 50% no IKP 2040.gadā. Šajā scenārijā domnīcas pārstāvji paredz, ka daļa sabiedrības pret to būs skeptiska, jo sākotnēji pieaugtu nodokļi un cenas dažādām precēm, taču ilgtermiņā tautsaimniecība sāktu just ieguldījumu pozitīvo ietekmi.