Infografika ⟩ Latvijā valsts budžetā pērn bija deficīts 2,2% apmērā no IKP

Vienlaikus ir veiktas arī korekcijas ar negatīvu ietekmi uz vispārējās valdības budžetu, kas palielina budžeta deficītu. No tām būtiskākās ir uz vispārējās valdības sektoru pārklasificēto valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību bilance - 147,2 miljoni eiro jeb 0,4% no IKP, korekcija saistībām pret kreditoriem - 77,8 miljoni eiro jeb 0,2% no IKP, korekcija starp uzkrātajiem un samaksātajiem procentiem - 64,3 miljoni eiro jeb 0,2% no IKP, korekcija par VAS "Latvijas dzelzceļš" iekļaušanu vispārējās valdības sektorā - 43 miljoni eiro jeb 0,1% no IKP, korekcija par otrā līmeņa pensiju shēmas līdzekļu nākotnes izmaksām - 29,4 miljoni eiro jeb 0,1% no IKP, nodokļu korekcijas, izmantojot laika nobīdes metodi, - 14,1 miljons eiro jeb 0,03% no IKP, korekcija par "Attīstības finanšu institūcijas "Altum"" programmu īstenošanu - 9,1 miljons eiro jeb 0,02% no IKP, kā arī ieņēmumu no Latvijai piešķirto emisijas kvotu izsolīšanas korekcija - 6,5 miljoni eiro jeb 0,02% no IKP.