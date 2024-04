Foto ⟩ Anonīms cilvēks pie Aizputes muzeja parādes durvīm atstājis vērtīgas senlietas

Kalniņš informējis, ka pēc datējuma priekšmeti nākuši no viduslaiku sākuma, un kurši šajā periodā bija pēdējā no baltu tautām, kas pārgāja kristietībā. Šajos atrastajos priekšmetos esot skaidri redzamas pagānisma rituālu paliekas, kad apbedīšana notikusi vēl senajās tradīcijās. Vienīgā lieta, kas iztrūkst, ir vieta, no kuras senlietas nākušas. Tā ir tā lieta, ko būtu ļoti svarīgi zināt, jo reizēm pat vieta ir daudz svarīgāka nekā paši priekšmeti, paudis Kalniņš.