Graudu imports no Krievijas uz Lietuvu ir apturēts, bet tranzīts gandrīz dubultojies

Kopš 18. marta Lietuvas Valsts satiksmes drošības inspekcija pārbauda katru vagonu vai transportlīdzekli, kas ved graudu kravas no paaugstināta riska valstīm – no Krievijas un tās okupētajiem reģioniem, kā arī no Baltkrievijas. Inspekcija pārbauda graudu izcelsmi, kā arī to, vai tajos nav ES tirgū aizliegtu piemaisījumu.