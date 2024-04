Izdevumi par darbnespējas lapām Latvijas uzņēmumu konkurētspēju neapdraud, uzskata arodbiedrības

Pēc Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) rādītājiem Latvijā nodokļu ieņēmumi no uzņēmējdarbības ienākumiem 2022.gadā bija 3,2% no Latvijas budžeta kopējiem nodokļu ieņēmumiem, Lietuvā un Igaunijā tie attiecīgi ir 7,4% un 5%. Turklāt Latvijas Finanšu ministrijas prognozes par 2023.gada nodokļu ieņēmumiem uzrāda, ka UIN nodrošina vien 3% no kopējiem nodokļu ieņēmumiem, atzīmē LBAS.