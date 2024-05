Nesenajā vēsturē redzams, ka regulāri sabiedrībā ir uzpeldējušas pastiprinātas bažas par to, ka kaunuma utīm gals klāt, jo aizvien vairāk sieviešu un vīriešu izvēlas savu ūksta ērkuli nēsāt īsu vai arī atbrīvoties no tā pavisam – ar asas žiletes vai vaska palīdzību. Tomēr mazais, piemīlīgais “krabītis”, kā rādās, joprojām prot atrast pieklājīgu kaunuma mežu, kur glābties no klimata un vides pārmaiņām.