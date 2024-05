Bulgārija grasās piedzīt lielu kompensāciju no "Gazprom"

Tā rezultātā “Gazprom” sāka nepildīt savas saistības ar Bulgāriju, un šajā valstī strauji sāka pieaugt gāzes cenas. 2022. gada jūlijā 100 kubikmetru gāzes maksāja 95 eiro, bet augustā – jau 149 eiro. Pirms kara Bulgārija savu gāzes patēriņu nosedza, trīs ceturtdaļas gāzes saņemot no Krievijas.

Kopējā summa, ko pieprasa “Gazprom” bijušie partneri, tuvojas 20 miljardiem dolāru. Rekordlielu summu pieprasa Vācijas “Uniper”, kas no Krievijas ik gadu iegādājās 20 miljardus kubikmetru gāzes. Esot lielākajam Krievijas gāzes importētājam Vācijā, kā arī vienam no “Nord Stream 2” investoriem, “Uniper” nonāca bankrota priekšā un faktiski tika nacionalizēta pēc tam, kad kompānija zaudēja vienu no galvenajiem gāzes piegādātājiem un bija spiesta iegādāties gāzi par paaugstinātām cenām vairumtirdzniecības tirgū. “Uniper” glābšanai Vācija iztērēja 29 miljardus eiro.