Lepojamies! "Dior" izvēlas latviešu šūpuļtīklu darinājumu

Šūpuļtīkls ir ražots no auduma, kas izgatavots no pārstrādātiem okeāna plastmasas atkritumiem un zvejas rīkiem, kas iegūti no piekrastēm un salām visā pasaulē. Tādējādi tiek izcelta ilgtspējīga un saudzīga attieksme pret dabu.