Psiholoģe: ieteikumi, kas mājas kārtošanu padarīs vieglāku un relaksējošāku

Pasaulē lielākajā pētījumā par dzīvi mājās* noskaidrots, ka viens no būtiskākajiem elementiem, kas ļauj mums justies mājās labi, ir sajūta, ka kontrolējam savu dzīvi. Tomēr viens no šķēršļiem katram ceturtajam Latvijas iedzīvotājam, kas liedz to izjust un justies labi, ir sajūta, ka mājas darbi nekad nebeidzas. Eksperti dalās praktiskos padomos, kā līdzsvarot mājās paveicamos darbus un atvēlēt laiku arī atpūtai.