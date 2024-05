Sākta parakstu vākšana par iespēju visiem studējošajiem saņemt apmaksātu mācību atvaļinājumu

Idejas autors atgādina, ka Darba likuma 157.pants nosaka, ka strādājošam studentam ir tiesības saņemt 20 dienu mācību atvaļinājumu neatkarīgi no darba stāža, taču praksē šādu atvaļinājumu apmaksājot pamatā vien valsts iestādes, nevis privātie uzņēmumi. Tomēr visiem studējošajiem neatkarīgi no nodarbinātības nozares būtu jābūt vienlīdzīgām iespējām uz apmaksātu mācību atvaļinājumu. Apmaksāta mācību atvaļinājuma attiecināšana tikai uz valsts sektorā nodarbinātajiem rada nevienlīdzību atkarībā no darba devēja veida, pārliecināts Sudarenko.