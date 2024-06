Mediju magnāts Mērdoks apprecējies ar Krievijas oligarha bijušo sievasmāti

Austrālijā dzimušais Mērdoks ilgstoši bija uzņēmumu "News Corporation" un "Fox" priekšsēdētājs, taču pagājušogad no šiem amatiem atkāpās un nodeva tos savam dēlam, pats paliekot "goda priekšsēdētāja" amatā. "News Corporation" pieder vairāki lieli mediji – "Fox News", "The Wall Street Journal", "The Sun" un "The Times".