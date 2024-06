Vai alkohols ietekmē holesterīna līmeni?

Uzskata, ka cilvēki, kas iemalko līdz vienai alkohola vienībai dienā – 350 ml 5 % alkohola, 240 ml 7 % alkohola, 150 ml 12 % alkohola vai 50 ml 40 % alkohola, retāk slimo ar sirds un asinsvadu slimībām. Īpaši tiek izcelts kvalitatīvs sarkanvīns, jo tas palīdzot paaugstināt augsta blīvuma jeb “labā” holesterīna līmeni, kas savukārt rūpējas par to, lai no asinsvadiem izvadītu zema blīvuma jeb “slikto” holesterīnu. Joprojām tiek veikti dažādi pētījumi, lai par šo tēmu iegūtu plašākus pierādījumus, tāpēc domājot par savu veselību un to, kā alkohols iedarbojas uz visu organismu un holesterīnu, to lietojot der ievērot mērenību. Nedrīkst uz alkoholu raudzīties, kā uz brīnumzālēm, kas pazemina holesterīnu un notur to normas robežas, tādā veidā uzlabojot sirds un asinsvadu veselību. Lai gan daži vīnā esošie antioksidanti un flavonoīdi tiešām var samazināt sirds slimību risku un normalizēt holesterīna līmeni, šie savienojumi ir arī citos produktos, piemēram, sarkano vīnogu sulā, mellenēs un vīnogās.