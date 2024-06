INFOGRAFIKA IKP pieauguma prognozi šim gadam saglabā 1,8% apmērā

Savukārt 2025.gadā budžeta deficīts šobrīd tiek prognozēts 3,5% apmērā no IKP (marta prognozē 3,4% no IKP), bet 2026.gadā - 2,8% apmērā no IKP (marta prognozē 2,3% no IKP).

Valsts parāds 2024.gadam šobrīd tiek prognozēts 44,5% apmērā no IKP (marta prognozē 44,3% no IKP), 2025.gadam - 45,5% apmērā no IKP (marta prognozē 45,2%), bet 2026.gadam - 46% apmērā no IKP (marta prognozē 45,7% no IKP).