Paku terminālī saņemta bojāta kosmētika? 5 noteikumi par paku sūtīšanu vasarā

Kaut arī gandrīz visas piegādes kompānijas nodrošina, ka preci pakomātā var uzglabāt vairākas dienas, tas tomēr, raugoties no pircēja viedokļa, nav ieteicams. Jānis Ronis atzīst, ka ļoti bieži tiek novērots, ka preces saņēmējs nav pieejams vai ir aizņemts, lai sūtījumu izņemtu no termināļa. Ir virkne produktu, kam tas var izrādīties kritiski, piemēram, pārtikai. Pārtikas produktiem visbiežāk ir īss uzglabāšanas un lietošanas termiņš, tādēļ prece gluži vienkārši sabojāsies. “Smartpost Itella” pieredze liecina, ka cilvēki patiesi nosūta plaša spektra sūtījumus, sākot no smalkmaizītēm, salātiem, mandarīniem, līdz liela izmēra mēbelēm un auto rezerves daļām. Tāpēc laika plānošana dažu preču gadījumā var būt izšķiroša, izsverot, kurus produktus noteikti jāsaņem iekštelpu paku terminālī un – cik ilgi tos tajā vēlams uzglabāt.