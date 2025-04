“Bite Latvija”: Augošie kiberriski veicina privātā un publiskā sektora interesi par drošiem tīkla risinājumiem

“Bite Latvija” novērojusi, ka pēdējos piecos gados būtiski audzis pieprasījums pēc pārvaldītiem tīkla risinājumiem. Arvien vairāk uzņēmumu izvēlas uzticēt tīkla infrastruktūras pārvaldību ārējam pakalpojumu sniedzējam, lai nodrošinātu profesionālu IT atbalstu, operatīvu reaģēšanu uz apdraudējumiem un resursu optimizāciju. Šādi risinājumi ietver gan drošu interneta pieslēgumu un sakaru kanālus, gan iekārtu konfigurēšanu, uzturēšanu, atjaunināšanu un 24/7 uzraudzību.

Šo pieeju aizvien biežāk izvēlas arī valsts sektors. Ierīču noma, kas tradicionāli vairāk izmantota uzņēmējdarbībā, kļūst par efektīvu risinājumu arī publiskajām iestādēm, jo ļauj izvairīties no sarežģītiem iepirkumu procesiem un papildu izdevumiem par iekārtu uzturēšanu. Turklāt tiek saglabāta iespēja saņemt pilnu pakalpojumu komplektu – no konfigurācijas līdz IT speciālistu atbalstam, kas nodrošina nepārtrauktu sistēmu darbību un ātru problēmu novēršanu.