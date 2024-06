Noskaties Zaķusalā padomju laika lielgabalam stobrs pavērsts LTV virzienā

“To, ka bija šādas problēmas arī Saeimā komisijas par to tika informētas tieši no militārās industrijas puses tieši par kontaktu uzturēšanu, par to, ka trūkst kapacitātes. Politiskie paziņojumi ir skaļi. Politiskās prioritātes valdības līmenī un ministrijā ir noteiktas, bet atpaliek izpilde tieši no ministrijas un NBS.”