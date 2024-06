Kukurūza – svaigs un vērtīgs akcents vasaras ēdienos

Sākoties siltajai sezonai, daudzu mūsu ēdienkartēs ēdieni kļūst vieglāki un krāsaināki. Tas ir laiks, kad gribas atklāt jaunas garšas un papildināt savu uzturu ar veselīgām un organismam noderīgām sastāvdaļām. Viena no tām – kukurūza, kas bagātina ēdienus ne tikai ar savu svaigo un saldo garšu, bet arī ar vērtīgām uzturvielām. Tas ir ļoti universāls dārzenis, kuru var lietot gan svaigu, gan konservētu, turklāt to var pagatavot neskaitāmi daudzos veidos. Bonduelle, kas jau daudzus gadus rada augstas kvalitātes produktus no dārzeņiem, stāsta, kāpēc kukurūza ir lieliska izvēle vasaras ēdieniem un kā to iekļaut savā uzturā.