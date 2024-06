Noteikumi, kas jāievēro, lai puķu dobe priecētu visos gadalaikos

Augu izvietojums dobē

Jāizlemj, vai vēlies, lai dobe būtu no visām pusēm apskatāma un kalpotu kā dārza centrālais elements, vai arī vislabākais skats uz to pavērsies no kādas konkrētas vietas, piemēram, terases vai viesistabas loga. Pamatojoties uz šo lēmumu, jāveic augu un ziedu sagrupēšana pēc augstuma. Ir svarīgi, lai augi neaizsegtu skatu cituz citu, tādēļ no dažādām pusēm apskatāmā dobē garākos augus parasti liek centrā, ap tiem pakāpeniski stādot arvien zemākus. Savukārt, ja dobe paredzēta gar žogu, tad garākos augus stāda tuvāk žogam, tad puķu dobes izskats būs pēc iespējas estētiskāks.