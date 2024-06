Latvijas Banka: gan bankas, gan aizņēmēji arī šogad būs piesardzīgi

Ilgtermiņa nefinanšu sektora kredītu atlikuma pieaugumu galvenokārt nodrošina operāciju ar nekustamajiem īpašumiem nozare. Lai gan procentu likmju kāpums nozīmīgi ierobežo jaunu nekustamā īpašuma projektu attīstību un aktivitāte nekustamo īpašumu tirgū būtiski pazeminājusies, kredītu atlikuma pieaugumu veicināja daži 2021.-2022.gadā noslēgtie līgumi, kuru ietvaros nozīmīga daļa no finansējuma tika izsniegta 2023.gadā. Lielā mērā šis finansējums izsniegts energoefektīvu biroja telpu būvniecībai.

Procentu likmju kāpums nedaudz ierobežoja mājokļa kredītu izsniegšanu, kas veido lielāko daļu (83%) no banku sektora mājsaimniecību kredītportfeļa. No jauna izsniegto mājokļa kredītu apmērs ir mazāks nekā 2021.-2022.gadā, kad tas bija samērā nozīmīgs, bet joprojām būtiski pārsniedz no jauna izsniegto mājokļa kredītu apmēru visos iepriekšējos gados kopš 2008.gada krīzes. Arī mājokļa kredītu atlikuma gada kāpuma temps 2023.gadā mēreni saruka, tomēr pēdējos mēnešos vērojams neliels pieauguma tempa kāpums. 2024.gada martā mājokļa kredītu atlikuma gada kāpuma temps bija 2,3%.