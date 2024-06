Kurp lidot nedēļas nogalē? 4 Ziemeļvalstu galamērķi dažādām gaumēm

Kā alternatīvu brīvā laika pavadīšanas iespēju Stokholmā varat doties ar prāmi no Stokholmas Skeppsbron krastmalas uz Djurgarden salu, ko zviedri iesaukuši par muzeja salu. Šeit ir dažādi muzeji: botāniķi, grupas ABBA muzejs, pasakainais muzejs Junibacken ar Karlsonu un trollīšiem Muminiem. Ziemeļu muzejā ir kolekcija, kas iepazīstina ar Skandināvijas īpatnībām.

Ir vērts pieminēt arī Stokholmas metro, kas ir viens no skaistākajiem metro pasaulē un kuru pamatoti var saukt par atsevišķu apskates objektu Stokholmā. Nepalaidiet garām braucienu pa garāko mākslas galeriju pasaulē - kā bieži sauc Stokholmas metro.

Stokholma ir dārga pilsēta, un, protams, tas pats attiecas arī uz pārtiku. Ir vairākas iespējas, kur ietaupīt naudu un garšīgi paēst. Pirmkārt, ir biznesa pusdienas, kas pieejamas gandrīz visos Stokholmas restorānos. Biznesa pusdienas ēdienkartē ir norādītas kā Dagens rätt un parasti tās ir atvērtas no pulksten 11 līdz 14. Vēl viena iespēja garšīgam, lētam ēdienam Stokholmā ir Zviedrijas iekštelpu tirgi. Dažas no populārākajām ir pārtikas galerijas Söderhallarna, Hötorgshallen un Östermalms Saluhall. Šīs ir zviedru iecienītākās vietas, kur iegādāties svaigu pārtiku un garšīgas uzkodas.

2024. gada vasaras sezonā RIX Rīgas lidosta piedāvā savienojumus ar vairāk nekā 100 tiešo regulāro un čartera lidojumu galamērķiem. Regulārus lidojumus no Rīgas nodrošina aviokompānijas airBaltic, AEGEAN, British Airways, Finnair, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Norwegian, Ryanair, Transavia, Turkish Airlines, Uzbekistan Airways un Wizz Air. Savukārt no šā gada oktobra lidojumus no Rīgas uz Dubaiju uzsāks arī aviokompānija flydubai.