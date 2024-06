"TV Latvija": Dalība "Google ziņu izlasē" nekompensēs zaudētos ieņēmumus

"Google" pārstāvji trešdien paziņoja, ka "Google ziņu izlase" Latvijā tiks īstenota sadarbībā ar "LA/TV24" grupu, Latvijas Televīziju (LTV) un "Tvnet grupu", izmantojot ziņas no to veidotajām vietnēm "la.lv", "lsm.lv" un "tvnet.lv".

Kalniņa ieskatā, vienīgais saprātīgais risinājums no valsts puses būtu šīs lielās starptautiskās platformas aplikt ar nodokli un esošo finansējumu novirzīt informatīvas telpas stiprināšanai, tostarp Latgales informatīvo telpu. Tā to risina daudzas Eiropas valstis. Viņaprāt, Latvijai šai procesā trūkst politiskās apņemšanās arī no tiem politiskajiem spēkiem, kuri pirms tam to stingri atbalstīja.