NOSKATIES Ne par jaunu un ne par vecu – vai Latvijā ir vecuma diskriminācija darba tirgū?

Darba tirgū ir iespējami dažādi diskriminācijas veidi, viens no tiem saistīts ar cilvēku vecumu. Kāda ir situācija Latvijas darba tirgū – vai šis diskriminācijas veids ir izplatīts, kā ar to cīnīties, kādas kopumā ir aktuālās norises darba tirgū? Par to sarunājas Kaspars Gorkšs, LDDK ģenerāldirektors, Sanita Šaitere, starptautiskās lidostas "Rīga” personāla projektu vadītāja, Kārlis Bodnieks, SIA ”Prolux” pārstāvis, un Māris Rēvalds, "Veselības centra 4" valdes priekšsēdētājs. Sarunu vada Jānis Endziņš, LTRK valdes priekšsēdētājs.