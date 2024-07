LAD šefs pērn algā saņēmis 64 189 eiro

LAD direktors no Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes atalgojumā saņēmis 16 542 eiro, no kokmateriālu un augoša meža atsavināšanas saņēmis 863 eiro ienākumus, no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pabalstos saņēmis 300 eiro un no "SEB bankas" procentos saņēmis trīs eiro.