Baudi vasaru un neļauj vēderam dumpoties

Vai lietot pretcaurejas līdzekļus

Lai kā gribētos ātrāk tikt vaļā no diskomforta, nevajadzētu uzreiz sākt lietot spēcīgus pretcaurejas līdzekļus, kas nomāc zarnu gludās muskulatūras kustības. Tie gan aptur caureju, bet neļauj atbrīvoties no infekcijas izraisītājiem, kuri tā arī paliek organismā, dažreiz iekļūst asinsritē un rada nopietnākas problēmas. Šos līdzekļus kategoriski neiesaka dot bērniem, bet pieaugušajiem to īslaicīga lietošana pieļaujama tikai tad, ja patiešām nav citas izejas, piemēram, jādodas pie altāra vai jāvada kāds svarīgs un ilgi gatavots starptautisks pasākums.

Atslēgas vārds: probiotikas