Žurnāls "Ievas stāsti" iepriekš vēstīja, ka pils izveidotājs un saimnieks Liepiņš nolēmis, ka šī ir pēdējā pils sezona un to ziemā plānots nojaukt. Viņš bija skeptisks par iespēju pili kādam pārdot, proti, viņš negribot pili nodot citiem īpašniekiem, lai tie pārvērstu par vietu, kur nodarboties ar komercdarbību. "Līdz ar to te būs kvasa un alus būda, liels spēļu laukums ar šļūcamtrubām no plastmasas, nē, nē, to es negribu piedzīvot," žurnālam tika paudis Liepiņš.