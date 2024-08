Par locītavu veselību TVNET lasītājiem atbild traumatologs ortopēds Dr. Peredistijs

Jautājums ir – vai tev ir vai nav liekais svars. Ja tu sāc skriet, lai samazinātu svaru, tad gan varētu būt problēmas. Esmu redzējis daudzus gadījumus, kad tā notiek. Tāpēc, ja tu iepriekš vispār neesi skrējis un gribi sākt to darīt, tad vispirms jāsāk ar vingrošanu, piemēram ar velotrenažieri.

5. No cik gadiem jāsāk domāt, uzmanīt savu locītavu veselību?

Par locītavām jādomā jau no bērnības. Ļoti svarīgi ir izvairīties no traumām, jo jebkurš mehānisks locītavas bojājums var likt sevi manīt arī pēc daudziem gadiem. Par locītavām, tāpat kā par visu ķermeni, ir jārūpējas neatkarīgi no vecuma, bet