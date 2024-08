Uz filmas "Borderlands" pirmizrādi aktrise Keita Blanšeta ieradās ļoti ekstravagantā tērpā. Mirdzošais tops bija veidots no 102 īstām sudraba karotēm, kuras zviedru dizainere Elēna Hodakova Lārsona bija iepirkusi no dažādiem Stokholmas veikaliem. Īsts zero waste, kas saskan ar Blanšetas ideoloģiju uz sarkanā paklāja vilkt reiz jau vilkto.