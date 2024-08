Kā sagatavoties pārgājienam gar jūru? Pārgājiena ABC

Domājot par pārgājieniem, daudziem liels vilinājums ir šķietami lieliskā iespēja nosauļoties, tomēr M. Zvīdriņš uzsver - ķermenim ir jābūt nosegtam, lai to maksimāli pasargātu no saules un vēja ietekmes. "Došanās pārgājienā karstā laikā vispār nav ieteicama. Labāk izvēlēties vēsākas vai mākoņainākas dienas. Vienmēr līdzi jābūt cepurei, kas aizsargā no saules, labām saulesbrillēm, tuneļšallei jeb "bafam", kas nosedz un pasargā kaklu no saules, labai lietus jakai un ērtiem, reljefam piemērotiem apaviem. Izvēloties iet īsos šortiņos un T kreklā, netiek nosegta lielākā ķermeņa daļa, tāpēc palielinās apdegšanas un karstuma dūriena risks. Kad cilvēka ķermenis ir novājināts saules dēļ, ir nepieciešams vairāk ūdens un spēka, lai turpinātu kustību uz priekšu. Savukārt vēsā laikā līdzi jābūt labai vējjakai, ziemas cepurei un cimdiem. Ja ir stiprs vējš, maršrutu var turpināt pa kāpu zonu, kur tas būs krietni mazāk jūtams," skaidro eksperts.