Arī "Krievijas pašiznīcināšanās" koncepcijas autors ir labi zināms: Putins. Tāpēc secinājumi ir diezgan acīmredzami. Krievija ir konsekventi uzskatījusi, ka uz to neattiecas aizliedzošās tiesību normas, tāpēc tā var nesodīti uzbrukt kaimiņvalstu teritorijām un liekulīgi pieprasīt savu teritoriju neaizskaramību, norādīja Podoļaks.

Ukrainas bruņotie spēki jau trešo dienu karo Kurskas apgabala teritorijā, un Ukrainas amatpersonas nav sniegušas nekādus oficiālus paziņojumus par to.

Ukrainas politiķu vidū cīņas Kurskas apgabalā komentēja Augstākās Radas deputāts Oleksijs Hončarenko no opozīcijas partijas "Eiropas Solidaritāte": "No militārā viedokļa mēs cenšamies atgūt iniciatīvu. Arī Krievijai tagad ir jāsūta karaspēks uz šo reģionu, kas, cerams, samazinās tās uzbrukumus Austrumukrainai. Mēs parādām pasaulei, ka pasaulei nav jābaidās no eskalācijas vai Putina reakcijas. Nekādas reakcijas nav. Pirmo reizi kopš Otrā pasaules kara Krievijas teritorija ir okupēta, un Putins nav ķēries pie kodolieročiem."