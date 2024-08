Konkurences padome šogad sodījusi trīs uzņēmumus

Lai veicinātu Latvijas ekonomikas konkurētspēju Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) 25.aprīlī publiskotajā ziņojumā par Latvijas ekonomiku rekomendēja stiprināt KP pilnvaras valsts kapitālsabiedrību konkurences neitralitātes nodrošināšanai un finanšu jeb banku sistēmas uzraudzībai Latvijā. Papildu OECD rekomendē KP turpināt iesākto darbu pie informācijas tehnoloģiju (IT) attīstības, palielinot KP resursus IT aprīkojuma un programmatūru izstrādei, kā arī personāla apmācībām. Tādējādi paplašinot KP IT laboratoriju un esošās iestrādnes kvalitatīvākai "ex-post" novērtējumu veikšanai.