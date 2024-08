Sāk kampaņu mobinga novēršanai skolās, aicinot apmācībām pieteikties klašu audzinātājus

„Ar mobingu esmu saskārusies visu savu dzīvi. Kad biju mazākās klasēs, tad mani bieži skolā atstūma. 2. klasē tikai iemācījos braukt ar divriteni – arī par to apsaukāja. Pamatskolā vēl par to, kā es skrienu. Arī par mūzikas gaumi. Bet bērnībā tas nelikās tik traki, visgrūtāk bija tehnikuma laikā, tad diemžēl bija lieli sarežģījumi. Tas bija laiks, kad sāku veidot saturu internetā un parādījās heiteri – tad gāju uz kojām raudādama, negribēju iet vispār ārā. Tas bija ļoti traks moments. Bet man bija ļoti forša klases audzinātāja, viņa mani atbalstīja, un beigās viss bija kārtībā,” stāsta kampaņas vēstnese, digitālā satura veidotāja Undīne Ozoliņa jeb Undixone, atzīstot, ka savulaik negatīvos komentārus gan klātienē, gan internetā ļoti ņēmusi pie sirds un pat vairākkārt pametusi sociālos tīklus, lai no tiem izvairītos. Tikt ar to galā izdevis tikai vēlāk, pateicoties psihoterapijai.