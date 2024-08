Eksperta viedoklis Vēlos mainīt savu dzīvi – ar ko sākt? Atmet bailes!

Bailes un to loma pārmaiņu procesā

Bailes ir bieži sastopams šķērslis pārmaiņu ceļā. Tās var būs bailes no neizdošanās, vienatnes vai zaudējumiem. Tomēr šīs bailes bieži vien ir dabīga aizsargreakcija, kas mums kādreiz ir palīdzējusi izvairīties no nevēlamām situācijām. Līdzīgi ir arī ar organisma imūnsistēmu - lai gan tā ir paredzēta aizsardzībai pret vīrusiem un baktērijām, dažkārt tā kļūst par šķērsli dzīvībai svarīgām izmaiņām, piemēram, orgānu transplantācijai –imūnsistēma cenšas atgrūst svešos audus. Tas notiek tādēļ, ka organisms neatšķir labas pārmaiņas no sliktiem iebrucējiem – tas reaģē uz jebkuru svešķermeni kā uz draudu. Lai novērstu atgrūšanu, ārsti izraksta imunitāti nomācošas zāles, kas ļauj organismam pieņemt pārmaiņas. Šī situācija ir lieliska metafora tam, kā paši bieži reaģējam uz pārmaiņām savā dzīvē –