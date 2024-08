Satekles Biznesa centrā nosvinēti spāru svētki

Svinīgais notikums tika atzīmēts ar īpaši veidotu vainagu kā veiksmīgas sadarbības simbolu starp pasūtītāju un būvnieku būvdarbu procesā. Vainags izgatavots no Latvijā augušu koku zariem un lapām. Tas ir papildināts ar augiem no Skandināvijas, katram vainagā ievītajam augam nesot savu vēstījumu un simboliski vēlot jaunā kompleksa nomniekiem sekmes biznesa izaugsmē. Vainaga izgatavošanā florists sadarbībā ar arboristu komandu izmantoja zarus, kas iegūti koku kopšanas procesā, tādējādi uzsverot kompleksa būvniecības ilgtspējīgo un videi draudzīgo pieeju.

“Spāru svētki ir simbolisks atskaites punkts gan attīstītājam, gan būvniekiem, jo celtniecības darbi ir sasnieguši augstāko ēkas punktu, un darbi var ieiet noslēguma fāzē. Esam patiesi gandarīti, ka būvdarbi šobrīd norit atbilstoši plānam, un jau nākamajā gadā jaunais biroju komplekss tiks pabeigts. Pateicamies ikvienam būvdarbos iesaistītajam par paveikto!” skaidro Linstow Baltic valdes priekšsēdētājs Frode Gronvolds, uzsverot: “Redzot jaunā kompleksa aprises ne tikai projektā, bet arī dabā, esam patiesi gandarīti, ka Satekles Biznesa centrs organiski iederas Rīgas centra pilsētvidē. Tas atkārtoti apstiprina, ka mūsu konsekventie un mērķtiecīgie ieguldījumi šīs apkārtnes attīstībā – paplašinot tirdzniecības centru Origo, realizējot biznesa centru Origo One un attīstot Satekles Biznesa centra kompleksu – pēdējā desmitgadē ir būtiski veicinājuši apkārtnes transformāciju, stiprinot to kā vienu no galvenajiem komerciālo ēku puduriem Rīgā. Priecājamies, ka jau drīzumā nodrošināsim šajā lokācijā vēl plašāku augstākajiem ilgtspējas un biznesa standartiem atbilstošu biroju un citu komerctelpu pieejamību uzņēmumiem un to darbiniekiem.”