Salīdzinot ar 2018.gada Darba samaksas struktūras apsekojumā apkopotajiem datiem, 2022.gadā vidējais atalgojums, pārrēķināts nosacītā pilnā slodzē, straujāk ir audzis universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskajam personālam - no 1122 eiro līdz 2798 eiro, atkritumu savācējiem (no 621 eiro līdz 1468 eiro), amatniekiem (no 785 eiro līdz 1840 eiro) un kultūraugu audzētājiem (no 792 eiro līdz 1663 eiro).